ВС Армении открыли огонь по ППП на Лачинской дороге, ранен пограничник Азербайджана - СМИ

Утром в четверг вооруженные силы Армении открыли огонь из пулемета в направлении пограничного пункта "Лачин" на Лачинской дороге на армяно-азербайджанской границе, сообщает азербайджанское издание Caliber.Az, специализирующееся на военных новостях.

"Обстрел был совершен с армянского поста напротив в момент ежедневной церемонии поднятия государственного флага Азербайджана", сообщает издание.

В реpультате обстрела ранен военнослужащий ГПС Азербайджана. Его состояние оценивается как стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"В настоящий момент ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана, после учиненного обстрела армянские военные покинули свой пост", - отмечает издание.

Госпогранслужба Азербайджана пока официальной информации по инциденту не распространяло.

В.Алиев