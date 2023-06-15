Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8344 RUR   0.0202 GBR   2.1443 TRY   0.0718

Цена на нефть

14.06 $/bbl +/- WTI 68.27 -1.15 Brent 73.20 -1.09

Оборона 15.06.2023 10:05

ВС Армении открыли огонь по ППП на Лачинской дороге, ранен пограничник Азербайджана - СМИ

Утром в четверг вооруженные силы Армении открыли огонь из пулемета в направлении пограничного пункта "Лачин" на Лачинской дороге на армяно-азербайджанской границе, сообщает азербайджанское издание Caliber.Az, специализирующееся на военных новостях.

"Обстрел был совершен с армянского поста напротив в момент ежедневной церемонии поднятия государственного флага Азербайджана", сообщает издание.

В реpультате обстрела ранен военнослужащий ГПС Азербайджана. Его состояние оценивается как стабильное, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"В настоящий момент ситуация находится под контролем подразделений ВС Азербайджана, после учиненного обстрела армянские военные покинули свой пост", - отмечает издание.

Госпогранслужба Азербайджана пока официальной информации по инциденту не распространяло.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЛАЧИН, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате обстрела армянами КПП «Лачин» Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии ВС Армении Азербайджан будет решительно пресекать военные провокации Армении на границе - МИД Погранслужба Азербайджана возложила ответственность на руководство Армении за провокацию на границе Официальный Баку отверг обвинения Армении в обстреле гражданских лиц В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле металлургического завода со стороны ВС Азербайджана ВС Армении подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии на границе - Минобороны В Баку потребовали от Еревана на деле проявить уважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Договоренность о российском контроле транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном не достигнута - Григорян

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az