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Транспорт и связь 15.06.2023 11:10

«ИрАэро» с 4 июля начнет летать из Саратова в Баку

Авиакомпания "ИрАэро" с 4 июля открывает прямые регулярные рейсы из Саратова в Баку, сообщает пресс-служба саратовского аэропорта "Гагарин" (управляется УК "Аэропорты Регионов").

Полеты запланированы по вторникам на воздушных судах Superjet 100.

Вылет из Саратова - в 20:20, прибытие в Баку (международный аэропорт Гейдар Алиев) - 22:50. Вылет из Баку в 16:55, прибытие в Саратов в 19:05 по местному времени.

Как говорится в сообщении перевозчика, цена билета в одну сторону составит от 15 тыс. рублей.

Согласно сайту аэропорта, сейчас прямых авиарейсов из Саратова в Баку нет.

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Тэги: РОССИЯ, САРАТОВ, БАКУ, РЕЙС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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