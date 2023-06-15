«ИрАэро» с 4 июля начнет летать из Саратова в Баку

Авиакомпания "ИрАэро" с 4 июля открывает прямые регулярные рейсы из Саратова в Баку, сообщает пресс-служба саратовского аэропорта "Гагарин" (управляется УК "Аэропорты Регионов").

Полеты запланированы по вторникам на воздушных судах Superjet 100.

Вылет из Саратова - в 20:20, прибытие в Баку (международный аэропорт Гейдар Алиев) - 22:50. Вылет из Баку в 16:55, прибытие в Саратов в 19:05 по местному времени.

Как говорится в сообщении перевозчика, цена билета в одну сторону составит от 15 тыс. рублей.

Согласно сайту аэропорта, сейчас прямых авиарейсов из Саратова в Баку нет.