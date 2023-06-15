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Оборона 15.06.2023 10:24

Погранслужба Азербайджана возложила ответственность на руководство Армении за провокацию на границе

Госпогранслужба Азербайджана сообщила о ранении азербайджанского военнослужащего в результате обстрела со стороны ВС Армении.

"15 июня в 08:45 в результате обстрела с территории Армении ранен военнослужащий Государственной пограничной службы, несший службу на пункте выезда с Лачинской государственной границы", сообщает Государственная Пограничная Служба Азербайджана.

Раненому военнослужащему оказана первая помощь, его жизни ничего не угрожает.

Ответным огнём огневая точка противника подавлена, боевая обстановка находится под контролем наших частей, подчеркивает служба.

"Вся ответственность за эту провокацию ложится на военно-политическое руководство Армении", - подчеркивается в заявлении ГПС Азербайджана.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ, ЛАЧИН


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