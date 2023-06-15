Армянские НВФ в Карабахе подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в четверг позиций азербайджанской армии со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе.

"15 июня около 08:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований открыли огонь по позициям нашей Армии, расположенным в направлении Физулинского района", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

В министерстве добавили, что подразделения азербайджанской армии на указанном направлении приняли "адекватные ответные меры".

Кроме того, 15 июня с 08:35 до 10:30 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, под видом сельскохозяйственных работ попытались установить перед позициями азербайджанской армии в направлении Физулинского района долговременные фортификационные сооружения.

"В результате срочных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

В.Алиев