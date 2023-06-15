КТК прогнозирует прокачку нефти по итогам 2023г в объеме 60-61 млн т

Каспийский трубопроводный консорциум прогнозирует, что объем прокачки нефти по его системе в 2023 году составит 60-61 млн тонн, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе КТК.
Ранее сообщалось, что план консорциума на 2023 год предполагает прокачку порядка 66 млн тонн.
В 2022 году КТК отгрузил на экспорт 58,7 млн тонн нефти.
Трубопровод компании соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубе объемов Казахстана.
Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" (MOEX: TRNF) 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
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