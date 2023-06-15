Азербайджан будет решительно пресекать военные провокации Армении на границе - МИД

МИД Азербайджана выступил с заявлением, решительно осудив военную провокацию вооруженных сил Армении против пункта выезда с Лачинской государственной границы, в результате которой был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы.
"Помимо того, что эта военная провокация является агрессией против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, направлена на то, чтобы воспрепятствовать успешной работе пункта пограничного пропуска на азербайджанской стороне, безопасному, свободному и беспрепятственному проезду армянских жителей, а также движению по Лачинской дороге", - говорится в сообщении.
МИД Азербайджана отмечает, что эта военная провокация со стороны Армении, которая не может смириться с беспрепятственным передвижением армянских жителей через пропускной пункт, является наглядным примером незаинтересованности Армении в выстраивании отношений с Азербайджаном и мирном процессе.
"Подобные военные провокации со стороны Армении будут решительно пресечены, а попытки Армении воспрепятствовать реинтеграции армян, проживающих в Азербайджане, в наше общество потерпят неудачу", - подчеркивается в заявлении.
МИД Азербайджана обратился с призывом к международному сообщество "решительно осудить эту провокацию армянской стороны и удержать Армению от агрессивных действий, угрожающих миру и стабильности в регионе".
В.Алиев
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