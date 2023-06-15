Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил (ВС) Армении на границе двух государств.
"Начиная с 11:00 15 июня, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия, в том числе из минометов, расположенные напротив позиции азербайджанской армии", - говорится в сообщении военного ведомства.
В министерстве сообщили, что подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры в указанном направлении.
В.Алиев
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