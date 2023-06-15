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Происшествия 15.06.2023 12:52

Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате обстрела армянами КПП «Лачин»

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудило уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате обстрела армянами из огнестрельного оружия КПП "Лачин".

"В результате обстрела 15 июня около 08:00 из разнокалиберного оружия с территории Армении военнослужащими Республики Армения КПП "Лачин", расположенного на территории Лачинского района Азербайджанской Республики, получил огнестрельные ранения военнослужащий Государственной пограничной службы прапорщик Эльшан Рустамов", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что следственное управление Генеральной прокуратуры, Управление криминалистики и сотрудники Губадлинской военной прокуратуры осматривают место происшествия и проводят другие необходимые следственные действия.

"По факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, УГ/ДЕЛО, ЛАЧИН, ОБСТРЕЛ


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