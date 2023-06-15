Азербайджан и Армения могут подписать соглашение о мире, если Ереван проявит политическую волю - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Армения должна проявить политическую волю для подписания мирного договора между двумя странами.

"Есть перспективы для подписания мирного договора с Арменией. Для этого Армения должна проявить политическую волю", - сказал Алиев в четверг, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров в Баку с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифов.

Президент подчеркнул, что Армения то, что она официально объявила, должна закрепить на бумаге, а именно - тот факт, что Карабах - это Азербайджан.

Алиев добавил, что проинформировал премьера Пакистана о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Р.Ахмедов