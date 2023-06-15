Баку и Исламабад обсудили увеличение числа совместных военных учений - Алиев

Баку и Исламабад обсудили увеличение числа совместных военных учений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности с премьер-министром Пакистана. Мы также обсудили увеличение числа совместных военных учений, потому что это необходимо", - сказал Алиев в четверг, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров в Баку с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифов.

По его словам, сильный военный потенциал является гарантией независимости и территориальной целостности стран.

Алиев добавил, что усиление военного потенциала также обусловлено ситуацией в мире, ростом точек нестабильности.

В.Алиев