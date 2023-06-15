Баку и Исламабад имеют полное взаимопонимание относительно того, как двигаться дальше - Алиев

Баку и Исламабад имеют полное взаимопонимание по развитию двустороннего сотрудничества, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня мы обсудили широкий спектр вопросов нашей двусторонней повестки дня, а также вопросы регионального развития и региональной безопасности. У нас есть полное взаимопонимание относительно того, как двигаться дальше", сказал Алиев в четверг, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров в Баку с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифов.

По его словам, в ближайшее время несколько делегаций из Азербайджана посетят Пакистан: одна - по вопросам торговли и инвестиций, вторая - по энергетическому сотрудничеству, третья - будет заниматься вопросами сотрудничества в оборонной промышленности.

Алиев добавил, что Баку и Исламабад демонстрируем поддержку и солидарность во всех международных организациях. "И взаимная поддержка, конечно же, служит еще большему сплочению наших стран и наших народов. Азербайджанский народ очень хорошо знает, кто был с нами во время 44 дней войны (осенью 2020 года - ИФ) - это были Турция и Пакистан, которые выразили решительную поддержку нам", - подчеркнул глава государства.

Р.Ахмедов