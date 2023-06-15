Азербайджан и Пакистан увеличат число авиарейсов - Алиев

Баку и Исламабад договорились увеличить число авиарейсов между двумя странами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня мы также пришли к соглашению об увеличении количества авиарейсов между нашими городами, включая авиарейсы между столицами. Это является очень хорошим результатом нашей сегодняшней встречи", - сказал Алиев в четверг, выступая с заявлением для прессы по итогам переговоров в Баку с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

По его словам, Азербайджан и Пакистан также будут прилагать все усилия для расширения взаимной торговли.

"Шагом к этому будет подписание Меморандума о взаимопонимании, чтобы начать работу над этим и над перечнем товаров, которые будут включены в список преференциальной торговли между нашими странами", - подчеркнул глава государства.

Алиев добавил наличие больших возможностей для сотрудничества Баку и Исламабада в области энергетики, в том числе по проектам, связанным с возобновляемыми источниками энергии.

В.Алиев