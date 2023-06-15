Особых перспектив для продления «зерновой сделки» не видно, вся российская часть договора не исполняется - Песков

Кремль пока не видит особых перспектив для продления "зерновой сделки", хотя работа по ней продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа продолжается, но, честно говоря, особых таких позитивных перспектив пока мы не видим, потому что все, что было договорено в наш адрес, оно не исполнено. Вот из этого мы исходим. Не будем забегать вперед", - сказал Песков.
Так он по просьбе журналистов в четверг прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лавров, который обозначил 17 июля как срок, до которого сделка должна заработать в полном объеме при полном учете российских интересов.
"Ситуация кристально прозрачна и ясна. Была договоренность. Договоренность всегда касается двух или более сторон. Российская сторона четко выполняла свои обязательства. Механизм созданный функционирует до сих пор. Но до бесконечности так продолжаться не может. Поэтому будут вырабатываться решения с учетом сроков истечения продления, и они будут обнародованы в соответствующее время", - сказал подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
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