Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8344 RUR   0.0202 GBR   2.1443 TRY   0.0718

Цена на нефть

14.06 $/bbl +/- WTI 68.27 -1.15 Brent 73.20 -1.09

Дальнее зарубежье 15.06.2023 15:55

Особых перспектив для продления «зерновой сделки» не видно, вся российская часть договора не исполняется - Песков

Кремль пока не видит особых перспектив для продления "зерновой сделки", хотя работа по ней продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа продолжается, но, честно говоря, особых таких позитивных перспектив пока мы не видим, потому что все, что было договорено в наш адрес, оно не исполнено. Вот из этого мы исходим. Не будем забегать вперед", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в четверг прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лавров, который обозначил 17 июля как срок, до которого сделка должна заработать в полном объеме при полном учете российских интересов.

"Ситуация кристально прозрачна и ясна. Была договоренность. Договоренность всегда касается двух или более сторон. Российская сторона четко выполняла свои обязательства. Механизм созданный функционирует до сих пор. Но до бесконечности так продолжаться не может. Поэтому будут вырабатываться решения с учетом сроков истечения продления, и они будут обнародованы в соответствующее время", - сказал подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ЗЕРНО, СДЕЛКА


Похожие новости


Саммит ШОС пройдет в начале июля в видеоформате Предпосылок для заключения договоренностей с Киевом никаких нет - Песков Франция активный участник де-факто конфликта на Украине и не может претендовать на роль модератора по мирным инициативам - Песков В Кремле пока не видят вариантов для мирного диалога с Украиной Москва учитывает позицию Еревана по конфликту вокруг Украины - Песков Телефонный разговор Путина с Эрдоганом пока не планируется, но вероятен в ближайшее время - Песков В Кремле ожидают сохранения высокой динамики в реализации российско-турецких проектов при новом сроке Эрдогана В Кремле заявили о тяжелой демографической ситуации в России Россия и Иран продолжат налаживать взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на давление США - Песков Песков призвал дождаться решения РФ по «зерновой сделке», прежде чем делать какие-либо прогнозы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az