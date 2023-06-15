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Внешняя политика 15.06.2023 15:10

Азербайджан и Пакистан разработают новую программу сотрудничества - Алиев

Азербайджан и Пакистан подготовят новую программу сотрудничества для укрепления двустороннего партнерства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня мы подробно обсудили важные вопросы нашего сотрудничества в сферах торговли, экономики, энергетики, транспорта и оборонной промышленности. Уверен, что в результате этого визита мы разработаем новую программу сотрудничества в различных областях, что еще больше укрепит наше партнерство", - сказал Алиев в четверг в Баку в ходе переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в расширенном составе.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПАКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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