Азербайджан и Пакистан разработают новую программу сотрудничества - Алиев

Азербайджан и Пакистан подготовят новую программу сотрудничества для укрепления двустороннего партнерства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сегодня мы подробно обсудили важные вопросы нашего сотрудничества в сферах торговли, экономики, энергетики, транспорта и оборонной промышленности. Уверен, что в результате этого визита мы разработаем новую программу сотрудничества в различных областях, что еще больше укрепит наше партнерство", - сказал Алиев в четверг в Баку в ходе переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в расширенном составе.

Р.Ахмедов