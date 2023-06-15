Шариф пригласил Алиева посетить с визитом Пакистан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиев посетить с визитом Исламабад.
"Жду вас с визитом в Исламабаде. Я уже дал поручение МИДу, чтобы определить даты этого визита", - сказал Шариф, выступая с заявлением для прессы по завершению переговоров с азербайджанским лидером в четверг в Баку.
По его словам, Пакистан планирует расширять сотрудничество с Азербайджаном в ряде сфер. "В частности, мы планируем расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере оборонной промышленности. Это не секрет. В конечном итоге наше сотрудничество в этой сфере направлено на установление мира в регионе. Ждем вашу делегацию в Исламабаде", - отметил он.
Шариф добавил, что в Исламабаде также ждут делегацию Азербайджана для обсуждения проектов в сфере экономики, торговли, инвестиций, нефти и газа, нефтехимии, возобновляемых источников энергии.
А.Азизов
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