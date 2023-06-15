Нейтрализованы два армянских снайпера, ранившие военнослужащего ГПС Азербайджана в Лачине

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о нейтрализации двух снайперов ВС Армении, ранивших азербайджанского военнослужащего на ППП "Лачин". "В результате ответных мер нейтрализованы два снайпера вооруженных сил Армении, 15 июня открывшие огонь по личному составу Государственной пограничной службы Азербайджана в направлении пункта пропуска через государственную границу "Лачин" и ранившие нашего военнослужащего", - говорится в сообщении пресс-центра ГПС. В.Алиев

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