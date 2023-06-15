Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8344 RUR   0.0202 GBR   2.1443 TRY   0.0718

Цена на нефть

14.06 $/bbl +/- WTI 68.27 -1.15 Brent 73.20 -1.09

ТЭК 15.06.2023 17:25

«Газпром нефть» снизила добычу нефти на необходимый объем в рамках добровольного сокращения со стороны РФ

"Газпром нефть" сократила нефтепроизводство на необходимый объем в рамках добровольного сокращения Россией общей добычи на 500 тыс. б/с, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

"Да", - сказал он на соответствующий вопрос, не уточнив размер квоты снижения для "Газпром нефти" (MOEX: SIBN).

Дюков отметил, что компания готова поддерживать добычу на таком уровне с учетом продления Россией добровольного сокращения на 2024 год. "Мы будем следовать в соответствии с этим поручением", - подчеркнул он.

Как сообщалось, РФ объявила о добровольном снижении производства на 500 тыс. б/с в марте относительно февральского уровня добычи. Эта мера была сначала продлена до июля, затем - до конца 2023 года.

С 1 мая к России присоединились другие страны, входящие в ОПЕК+. В частности, Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении производства на 500 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с и Габон - 8 тыс. б/с. Общее снижение составит примерно 1,657 млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с). На таком уровне страны собирались удерживать добычу до конца 2023 года, однако на последней встрече ОПЕК+ пересмотрели решение, продлив его на весь 2024 год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, ДОБЫЧА, СНИЖЕНИЕ


Похожие новости


Дюков: спрос на нефть вышел на докризисный уровень Газпром нефть усиливает портфель газом и конденсатом, думает о профилировании хранения углерода Газпром нефть пересмотрит инвестпрограмму на 2021г в сторону увеличения из-за сделки ОПЕК+ - Дюков Миллер переизбран председателем совета директоров "Газпром нефти" Дюков ждет цен на нефть в $30/барр не раньше лета, $40/барр - к концу года "Газпром нефть" в рамках стратегии до 2030г должна ежегодно увеличивать добычу ЖУВ на 2-3% - финдиректор Газпром увеличил прямую долю в "Газпром нефти" до 95,68% за счет пакета голландской "дочки"

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az