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Дальнее зарубежье 15.06.2023 21:57

Hugo Boss повысила целевой показатель выручки на 2025г до 5 млрд евро

Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss повысил целевые показатели выручки и EBIT в рамках программы стратегического развития "Claim 5", запущенной в 2021 году.

Новый целевой показатель выручки на 2025 год составляет 5 млрд евро, говорится в пресс-релизе Hugo Boss. Ранее поставленная цель - 4 млрд евро - будет достигнута уже в текущем году, заявил главный исполнительный директор компании Дэниел Гридер.

Новая цель предполагает среднегодовые темпы роста выручки Hugo Boss в 11% в 2022-2025 гг.

Целевой показатель EBIT на 2025 год повышен до 600 млн евро с 480 млн евро. Маржа EBIT к 2025 году должна составить не менее 12%, говорится в пресс-релизе.

Компания зафиксировала сильные результаты в первом квартале 2023 года, благодаря чему улучшила годовые прогнозы. Компания сообщила в мае, что ожидает роста выручки примерно на 10%, до 4 млрд евро в этом году, и повышения EBIT на 10-20%, до 370-400 млн евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОДЕЖДА, КОМПАНИЯ, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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