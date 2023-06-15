Hugo Boss повысила целевой показатель выручки на 2025г до 5 млрд евро

Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss повысил целевые показатели выручки и EBIT в рамках программы стратегического развития "Claim 5", запущенной в 2021 году.
Новый целевой показатель выручки на 2025 год составляет 5 млрд евро, говорится в пресс-релизе Hugo Boss. Ранее поставленная цель - 4 млрд евро - будет достигнута уже в текущем году, заявил главный исполнительный директор компании Дэниел Гридер.
Новая цель предполагает среднегодовые темпы роста выручки Hugo Boss в 11% в 2022-2025 гг.
Целевой показатель EBIT на 2025 год повышен до 600 млн евро с 480 млн евро. Маржа EBIT к 2025 году должна составить не менее 12%, говорится в пресс-релизе.
Компания зафиксировала сильные результаты в первом квартале 2023 года, благодаря чему улучшила годовые прогнозы. Компания сообщила в мае, что ожидает роста выручки примерно на 10%, до 4 млрд евро в этом году, и повышения EBIT на 10-20%, до 370-400 млн евро.
Пакистан всегда однозначно признавал суверенитет Азербайджана над Карабахом - Шариф
Генпрокуроры Азербайджана и России подписали программу сотрудничества на 2024-2025гг
Airbus обгоняет Boeing по объему поставок самолетов в 2023 году
TotalEnergies открыла нефтегазовое месторождение Ntokon на шельфе Нигерии
Армения совершила военную провокацию на суверенной территории Азербайджана - Генпрокуратура Азербайджана
В Азербайджане за сутки выявлено 4 случая заражения COVID-19
Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате обстрела армянами КПП «Лачин»
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank предлагает до 11.5% прирост вашим деньгам!
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС