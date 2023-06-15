Hugo Boss повысила целевой показатель выручки на 2025г до 5 млрд евро

Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss повысил целевые показатели выручки и EBIT в рамках программы стратегического развития "Claim 5", запущенной в 2021 году.

Новый целевой показатель выручки на 2025 год составляет 5 млрд евро, говорится в пресс-релизе Hugo Boss. Ранее поставленная цель - 4 млрд евро - будет достигнута уже в текущем году, заявил главный исполнительный директор компании Дэниел Гридер.

Новая цель предполагает среднегодовые темпы роста выручки Hugo Boss в 11% в 2022-2025 гг.

Целевой показатель EBIT на 2025 год повышен до 600 млн евро с 480 млн евро. Маржа EBIT к 2025 году должна составить не менее 12%, говорится в пресс-релизе.

Компания зафиксировала сильные результаты в первом квартале 2023 года, благодаря чему улучшила годовые прогнозы. Компания сообщила в мае, что ожидает роста выручки примерно на 10%, до 4 млрд евро в этом году, и повышения EBIT на 10-20%, до 370-400 млн евро.