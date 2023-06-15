Идея Ирана создать газовый хаб в Персидском заливе требует экспертной проработки - МИД РФ

Предложенная Ираном идея газового хаба требует экспертной проработки, такие проекты должны реализовываться без ущерба интересам России, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Вопрос требует экспертной проработки. Я думаю, что этим занимаются наши коллеги", - сказал Панкин журналистам в четверг.

Он отметил, что этим вопросом будут заниматься энергетические структуры РФ.

"Ещё вопрос в том, что понимать под словом "хаб". Распределительный центр или биржа, биржа не обязательно имеет хаб как таковой", - добавил замминистра.

Панкин подчеркнул, что любые проекты будут реализовываться таким образом, чтобы не было конкуренции с интересами России.

Министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи ранее заявил, что исламская республика вместе с Россией, Туркменистаном и Катаром намерена создать газовый хаб в Персидском заливе.