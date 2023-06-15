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ТЭК 15.06.2023 16:16

Идея Ирана создать газовый хаб в Персидском заливе требует экспертной проработки - МИД РФ

Предложенная Ираном идея газового хаба требует экспертной проработки, такие проекты должны реализовываться без ущерба интересам России, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Вопрос требует экспертной проработки. Я думаю, что этим занимаются наши коллеги", - сказал Панкин журналистам в четверг.

Он отметил, что этим вопросом будут заниматься энергетические структуры РФ.

"Ещё вопрос в том, что понимать под словом "хаб". Распределительный центр или биржа, биржа не обязательно имеет хаб как таковой", - добавил замминистра.

Панкин подчеркнул, что любые проекты будут реализовываться таким образом, чтобы не было конкуренции с интересами России.

Министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи ранее заявил, что исламская республика вместе с Россией, Туркменистаном и Катаром намерена создать газовый хаб в Персидском заливе.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, ИНИЦИАТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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