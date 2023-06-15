Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление его страны в БРИКС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о желании его страны присоединиться к объединению БРИКС.
"Сейчас очень напряженная международная обстановка и необходимо, чтобы мы ускорили процесс нашего вхождения в группу БРИКС", - сказал Теббун в ходе переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он также выступил за переход на расчеты в национальных валютах между Алжиром и Россией: "Если мы будем использовать не доллары и не евро, это будет благотворно для Алжира".
Президент Алжира предложил Путину, в частности, обсудить ситуацию в Ливии. Он объяснил это тем, что "Ливия является другом для России и Алжира, и мы желаем стабильности этой стране".
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