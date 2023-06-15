Сотрудничество РФ и Алжира по линии ОПЕК+ способствуют стабилизации мирового рынка

Взаимодействие России и Алжира по линии ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа находится на хорошем уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российско-алжирская координация в рамках многосторонних форматов тоже находится на хорошем уровне. Наши усилия по линии ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа способствуют стабилизации мировых энергетических рынков", - сказал Путин на переговорах с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном в четверг.
В ходе переговоров президент РФ также подчеркнул, что в России будут рады видеть алжирского лидера в Санкт-Петербурге в конце июля на втором саммите "Россия-Африка".
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