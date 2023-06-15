КНДР запустила две баллистические ракеты

Северокорейские военные провели пуск двух баллистических ракет малой дальности, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По их данным, обе ракеты запустили в восточном направлении - в сторону Японского моря. Изначально в Сеуле сообщали о запуске только одной северокорейской ракеты.

"Ренхап" полагает, что, вероятно, Пхеньян провел такие стрельбы, чтобы выразить протест против недавних совместных военных учений США и Южной Кореи.