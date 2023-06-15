МВФ: Казахстану следует сохранять жесткую ДКП в 2023г

Денежно-кредитная политика Казахстана должна оставаться жесткой в течение 2023 года, пока не сформируется четкая тенденция к снижению инфляции, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

"Ужесточение денежно-кредитной политики, особенно в конце 2022 года, помогло избежать неблагоприятной спирали давления обменного курса, инфляции и долларизации. Денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой в 2023 году до тех пор, пока инфляция не перейдет на устойчивую тенденцию к снижению, а инфляционные ожидания не закрепятся", - говорится в сообщении МВФ, опубликованном по итогам визита миссии фонда в Казахстан.

По мнению МВФ, приверженность Национального банка Казахстана политике таргетирования инфляции, а также усилия по улучшению информирования о решениях в области денежно-кредитной политики "заслуживают похвалы". Нацбанк, считает фонд, должен предпринять дальнейшие усилия по укреплению своего авторитета и независимости.

"Приветствуются планы по полной ликвидации программ субсидируемого кредитования Национального банка к началу 2024 года. Также рекомендуется отменить меры по управлению движением капитала", - отмечает МВФ.

Эксперты фонда упоминают существенное увеличение госрасходов на 2023 год и утверждают, что дополнительные меры стимулирования экономики рискуют задержать "бюджетную консолидацию и подорвать усилия по сдерживанию инфляции". В фонде считают, что высокие темпы роста расходов в сочетании с увеличением трансфертов из Национального фонда окажут негативное влияние на доверие к среднесрочным бюджетным обязательствам правительства.

"Несмотря на это, следует приветствовать продолжающийся прогресс в совершенствовании управления доходами и сборе доходов, не связанных с нефтью, текущую работу по пересмотру налогового и бюджетного кодексов, а также план правительства по выполнению недавних рекомендаций оценки финансовой прозрачности", - говорится в сообщении.

Следующий визит миссии МВФ в Казахстан, возможно, состоится в конце октября.

Как сообщалось ранее, инфляция в Казахстане замедляется уже несколько месяцев. В частности, в мае инфляция в годовом выражении была равна 15,9% против 16,8% в апреле, 18,1% в марте и 21,3% в феврале.

Инфляция в Казахстане в 2022 году составила 20,3%. В госбюджете на текущий год предусмотрен целевой коридор годовой инфляции в пределах 7,5-9,5%.