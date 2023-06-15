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Внешняя политика 15.06.2023 16:45

Азербайджан и Узбекистан провели межмидовские консультации

В субботу состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Узбекистана, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Делегацию Азербайджана возглавлял заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, Узбекистана - заместитель министра иностранных дел Бобур Усманов.

В ходе встречи было отмечено, что личные контакты президентов обеих стран, основанные на братстве и дружбе, сыграли исключительную роль в развитии отношений между Азербайджаном и Узбекистаном и дальнейшем укреплении стратегического партнерства.

"Затем было рассмотрено текущее состояние отношений между двумя странами, обсуждены существующие возможности для расширения сотрудничества в политической, социально-экономической, гуманитарной и других сферах, представляющих взаимный интерес. Отмечена важность деятельности Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Узбекистаном в плане развития экономических отношений", - говорится в сообщении.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном в рамках международных организаций, а также по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УЗБЕКИСТАН, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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