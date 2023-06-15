В Азербайджане за сутки выявлено 4 случая заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 4 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 888, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 2 случая.

За 24 часа от COVID-19 никто не умер.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 281 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 821 тыс. 593 человек (+4 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 14 человек.

За сутки медики провели 922 теста на коронавирус против 1200 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 635 тыс. 681 тест на COVID-19.

В.Алиев