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ТЭК 15.06.2023 18:15

Глава МИД Венгрии: нужно избегать, чтобы какие-то страны получали выгоду от энергетического кризиса в Европе

Транзитные страны, через которые идут нефтегазовые магистрали в Европу, не должны получать преимущества в кризисных ситуациях, повышая плату за транзит, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Для нас, европейцев, чтобы иметь возможность обеспечить себе энергетическую безопасность и поставки энергии, мы должны понять, что поставки энергии - не идеологический и не политический вопрос. Вопрос безопасных поставок энергии - это чисто физический вопрос, это вопрос физической реальности", - сказал он на панели "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего" в рамках Петербургского экономического форума.

"С точки зрения Венгрии - это не вопрос политических вкусов и предпочтений - покупать нефть и газ из России или нет, это вопрос физики. Если мы отрежем самих себя от российских источников энергоносителей, это будет физически невозможно, учитывая наличие инфраструктуры, обеспечить безопасность поставок в Европу", - продолжил министр.

"Нужно удостовериться, что ни одна страна не воспользуется, не будет извлекать выгоду из трудных или кризисных ситуаций, таких, как сейчас. И ни одна страна не должна извлекать прибыль из того, что она служит транзитной страной для других", - отметил Сийярто.

"Что касается Венгрии, есть два маршрута поставок нефти, два магистральных трубопровода. И теперь обе страны (Украина и Белоруссия - ИФ), через которые нефтепроводы идут в Венгрию, резко, скоординированно повышают стоимость транзита. Они пожинают преимущества кризисной ситуации, которая сейчас имеет место, и это нужно предотвращать", - пояснил он.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЭНЕРГОПОСТАВКИ, КРИЗИС, ВЫГОДА

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