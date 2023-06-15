Глава МИД Венгрии: нужно избегать, чтобы какие-то страны получали выгоду от энергетического кризиса в Европе

Транзитные страны, через которые идут нефтегазовые магистрали в Европу, не должны получать преимущества в кризисных ситуациях, повышая плату за транзит, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Для нас, европейцев, чтобы иметь возможность обеспечить себе энергетическую безопасность и поставки энергии, мы должны понять, что поставки энергии - не идеологический и не политический вопрос. Вопрос безопасных поставок энергии - это чисто физический вопрос, это вопрос физической реальности", - сказал он на панели "Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего" в рамках Петербургского экономического форума.
"С точки зрения Венгрии - это не вопрос политических вкусов и предпочтений - покупать нефть и газ из России или нет, это вопрос физики. Если мы отрежем самих себя от российских источников энергоносителей, это будет физически невозможно, учитывая наличие инфраструктуры, обеспечить безопасность поставок в Европу", - продолжил министр.
"Нужно удостовериться, что ни одна страна не воспользуется, не будет извлекать выгоду из трудных или кризисных ситуаций, таких, как сейчас. И ни одна страна не должна извлекать прибыль из того, что она служит транзитной страной для других", - отметил Сийярто.
"Что касается Венгрии, есть два маршрута поставок нефти, два магистральных трубопровода. И теперь обе страны (Украина и Белоруссия - ИФ), через которые нефтепроводы идут в Венгрию, резко, скоординированно повышают стоимость транзита. Они пожинают преимущества кризисной ситуации, которая сейчас имеет место, и это нужно предотвращать", - пояснил он.
Азербайджан и Узбекистан провели межмидовские консультации
Нейтрализованы два армянских снайпера, ранившие военнослужащего ГПС Азербайджана в Лачине
В Азербайджане за сутки выявлено 4 случая заражения COVID-19
Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате обстрела армянами КПП «Лачин»
В Азербайджане за сутки выявлено 2 случая заражения COVID-19
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
КНДР запустила две баллистические ракеты
КНДР запустила две баллистические ракеты
Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление его страны в БРИКС
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank предлагает до 11.5% прирост вашим деньгам!
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС