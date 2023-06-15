Росатом ожидает в этом году договоренностей об АЭС с Мьянмой, Киргизией и Шри-Ланкой

Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в этом году выйти на договоренности об атомных мощностях с Мьянмой, Киргизией и Шри-Ланкой, сообщил глава компании Алексей Лихачев на ПМЭФ.
"Мьянма, Киргизия, Шри-Ланка хотят выходить в этом году на юридически значимые договоренности с нами о создании соответствующих атомных мощностей", - сказал он.
Как сообщал "Атомэнергопром" в своем годовом отчете, "Росатом" планирует завершить работы по пред-ТЭО малой станции для Киргизии, а также Мьянмы в текущем году. Кроме того, в этом году планируется передать пред-ТЭО малой АЭС в Индии.
Малая станция в Киргизии будет первым подобным атомным проектом для "Росатома" за рубежом. "Наша первая экспортная поставка, которая, на мой взгляд, будет такой флагманской для мирового экспорта - она будет в Киргизию", - говорил глава российской компании Алексей Лихачев на Евразийском конгрессе.
Азербайджан и Узбекистан провели межмидовские консультации
Нейтрализованы два армянских снайпера, ранившие военнослужащего ГПС Азербайджана в Лачине
В Азербайджане за сутки выявлено 4 случая заражения COVID-19
Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате обстрела армянами КПП «Лачин»
В Азербайджане за сутки выявлено 2 случая заражения COVID-19
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
КНДР запустила две баллистические ракеты
КНДР запустила две баллистические ракеты
Президент Алжира заявил о необходимости ускорить вступление его страны в БРИКС
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank предлагает до 11.5% прирост вашим деньгам!
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС