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ТЭК 15.06.2023 18:44

Росатом ожидает в этом году договоренностей об АЭС с Мьянмой, Киргизией и Шри-Ланкой

Госкорпорация "Росатом" рассчитывает в этом году выйти на договоренности об атомных мощностях с Мьянмой, Киргизией и Шри-Ланкой, сообщил глава компании Алексей Лихачев на ПМЭФ.

"Мьянма, Киргизия, Шри-Ланка хотят выходить в этом году на юридически значимые договоренности с нами о создании соответствующих атомных мощностей", - сказал он.

Как сообщал "Атомэнергопром" в своем годовом отчете, "Росатом" планирует завершить работы по пред-ТЭО малой станции для Киргизии, а также Мьянмы в текущем году. Кроме того, в этом году планируется передать пред-ТЭО малой АЭС в Индии.

Малая станция в Киргизии будет первым подобным атомным проектом для "Росатома" за рубежом. "Наша первая экспортная поставка, которая, на мой взгляд, будет такой флагманской для мирового экспорта - она будет в Киргизию", - говорил глава российской компании Алексей Лихачев на Евразийском конгрессе.

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Тэги: РОССИЯ, АЗИЯ, АЭС, ИНТЕРЕС


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