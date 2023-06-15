Путин планирует визит в Турцию, но сроки ещё не обсуждались

Президент РФ Владимир Путин планирует визит в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Таийпа Эрдоган, но конкретные сроки ещё не обсуждались, сообщил "Интерфаксу" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент Турции подтвердил своё приглашение нашему президенту посетить Турцию. Планы есть, но конкретные сроки ещё не обсуждались", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, запланирована у президента РФ поездка в Турцию.