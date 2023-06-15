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Регион 15.06.2023 19:42

Путин планирует визит в Турцию, но сроки ещё не обсуждались

Президент РФ Владимир Путин планирует визит в Турцию по приглашению своего турецкого коллеги Реджепа Таийпа Эрдоган, но конкретные сроки ещё не обсуждались, сообщил "Интерфаксу" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент Турции подтвердил своё приглашение нашему президенту посетить Турцию. Планы есть, но конкретные сроки ещё не обсуждались", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, запланирована у президента РФ поездка в Турцию.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПУТИН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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