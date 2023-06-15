Гросси счел пока нереальным подписание соглашения о безопасности ЗАЭС на основе 5 принципов

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал нереальным в настоящее время подписание письменного соглашения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС на основе сформулированных им принципов.
"У нас есть политическое соглашение... Письменное соглашение нереально в настоящий момент, потому что между сторонами нет договоренностей", - сказал Гросси в четверг журналистам по итогам посещения ЗАЭС.
За соблюдением принципов безопасности, по его словам, будут следить, в частности, инспекторы МАГАТЭ, которые дежурят на станции.
"Мы не международная полиция, но у нас есть право писать, точно так же, как и у вас (журналистов - ИФ)", - заявил Гросси.
По его оценке, реализация озвученных принципов уже началась.
"Моя встреча в СБ ООН была очень важной. Моя задача состояла в том, чтобы привлечь взгляды всех членов Совета Безопасности, чтобы мировое сообщество знало об опасности ядерной аварии. Встреча была очень важна, и я должен сказать, что все мои предложения получили широкую поддержку. Важно, чтобы мировое сообщество, Украина, Россия, поддерживали нас в наших усилиях", - сказал гендиректор МАГАТЭ.
30 мая Гросси предложил СБ ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атак, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу АЭС, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
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