Гросси счел пока нереальным подписание соглашения о безопасности ЗАЭС на основе 5 принципов

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал нереальным в настоящее время подписание письменного соглашения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС на основе сформулированных им принципов.

"У нас есть политическое соглашение... Письменное соглашение нереально в настоящий момент, потому что между сторонами нет договоренностей", - сказал Гросси в четверг журналистам по итогам посещения ЗАЭС.

За соблюдением принципов безопасности, по его словам, будут следить, в частности, инспекторы МАГАТЭ, которые дежурят на станции.

"Мы не международная полиция, но у нас есть право писать, точно так же, как и у вас (журналистов - ИФ)", - заявил Гросси.

По его оценке, реализация озвученных принципов уже началась.

"Моя встреча в СБ ООН была очень важной. Моя задача состояла в том, чтобы привлечь взгляды всех членов Совета Безопасности, чтобы мировое сообщество знало об опасности ядерной аварии. Встреча была очень важна, и я должен сказать, что все мои предложения получили широкую поддержку. Важно, чтобы мировое сообщество, Украина, Россия, поддерживали нас в наших усилиях", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

30 мая Гросси предложил СБ ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атак, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу АЭС, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.