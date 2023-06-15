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Макроэкономика 15.06.2023 19:15

Подписан Меморандум о взаимопонимании в области торговли между Азербайджаном и Пакистаном

Между Министерством экономики Азербайджана и Министерством торговли Пакистана подписан Меморандум о взаимопонимании в области торговли.

Документ был подписан на встрече делегации Азербайджана в составе министра экономики Микаила Джаббарова, министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, министра энергетики Парвиз Шахбазова, посла Азербайджана в Пакистане Хазара Фархадова с делегацией во главе с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом, находящимся с визитом в Баку, сообщает Минэкономики Азербайджана.

В ходе встречи было подчеркнуто, что отношения между двумя дружественными странами укрепляются в условиях взаимного доверия, а отношения в различных сферах развиваются по восходящей линии. На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях, создаваемых азербайджано-пакистанским партнерством для диверсификации наших экономических отношений, и перспективах реализации совместных проектов.

Документ предусматривает реализацию соответствующих мер по углублению торговых отношений между двумя странами, говорится в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, МЕМОРАНДУМ


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