Подписан Меморандум о взаимопонимании в области торговли между Азербайджаном и Пакистаном

Между Министерством экономики Азербайджана и Министерством торговли Пакистана подписан Меморандум о взаимопонимании в области торговли.
Документ был подписан на встрече делегации Азербайджана в составе министра экономики Микаила Джаббарова, министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева, министра энергетики Парвиз Шахбазова, посла Азербайджана в Пакистане Хазара Фархадова с делегацией во главе с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом, находящимся с визитом в Баку, сообщает Минэкономики Азербайджана.
В ходе встречи было подчеркнуто, что отношения между двумя дружественными странами укрепляются в условиях взаимного доверия, а отношения в различных сферах развиваются по восходящей линии. На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях, создаваемых азербайджано-пакистанским партнерством для диверсификации наших экономических отношений, и перспективах реализации совместных проектов.
Документ предусматривает реализацию соответствующих мер по углублению торговых отношений между двумя странами, говорится в сообщении.
В.Алиев
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