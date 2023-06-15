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Внешняя политика 15.06.2023 19:50

Генпрокуроры Азербайджана и России подписали программу сотрудничества на 2024-2025гг

В Санкт-Петербурге состоялась трехсторонняя встреча Генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении Камрана Алиева, Игоря Краснова и Анны Вардапетян.

"Считаю крайне важным продолжать поддерживать постоянные контакты, следовать курсу реализации достигнутых договоренностей для выполнения задач по обеспечению мира, безопасности и устойчивого экономического развития региона, стабилизации азербайджано-армянских отношений", - сказал Краснов в ходе трехсторонней встречи.

На встрече Краснова и Алиева обсуждались вопросы соблюдения прав инвесторов и предпринимателей двух стран.

Генпрокурор РФ также выразил благодарность Алиеву за проведенную азербайджанской прокуратурой работу по расследованию совершенных на русском кладбище в Баку актов вандализма, по результатам которой виновный был установлен и привлечен к ответственности.

Генеральные прокуроры Азербайджана и России подписали программу сотрудничества на 2024-2025 годы, которая предусматривает встречи по обмену опытом в сфере защиты социально уязвимых категорий населения, противодействия нелегальному выводу за рубеж цифровых финансовых активов, в том числе криптовалют, использования современных технологий в деятельности прокуроров, а также надзорной деятельности органов военной прокуратуры.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА


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