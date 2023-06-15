Армения совершила военную провокацию на суверенной территории Азербайджана - Генпрокуратура Азербайджана

Сотрудники прокуратуры Азербайджана провели осмотр места, где в результате сегодняшней военной провокации Армении на границе был ранен азербайджанский военнослужащий, изъяты следы преступления и вещественные доказательства.

В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что 15 июня около 8:00 вооруженные силы Армении, продолжая террористические и провокационные действия, применили огнестрельное оружие различного калибра в отношении военнослужащих Государственной пограничной службы, несущих службу на пункте пограничного контроля "Лачин", расположенном в начале автомобильной дороги Лачин - Ханкенди, на суверенной территории Азербайджана. В результате азербайджанский военнослужащий, прапорщик Эльшан Рустамов получил огнестрельные ранения.

"Установлено, что указанные преступные деяния вооруженных сил Армении нанесли ущерб контрольно-пропускному пункту и в результате этой провокации режим работы КПП был нарушен", - подчеркивается в информации.

В связи с изъятыми в рамках уголовного дела вещественными доказательствами назначены судебно-трасологическая и другие экспертизы.

"В настоящее время продолжается интенсивная работа по допросу свидетелей происшествия и других потерпевших, а также проведению необходимых неотложных следственных мероприятий. Генпрокуратура заявляет, что место происшествия, будучи территорией села Гюлябирд Лачинского района Азербайджана, является безоговорочной суверенной территорией Азербайджанской Республики. Поэтому будут обеспечены все необходимые меры по выявлению виновных лиц и привлечению их к ответственности", - подчеркивает ведомство.

Р.Ахмедов