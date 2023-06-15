Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8344 RUR   0.0202 GBR   2.1443 TRY   0.0718

Цена на нефть

14.06 $/bbl +/- WTI 68.27 -1.15 Brent 73.20 -1.09

Карабах 15.06.2023 20:17

Пакистан всегда однозначно признавал суверенитет Азербайджана над Карабахом - Шариф

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил удовлетворение мирными переговорами между Азербайджаном и Арменией, считает, что это в будущем позволит наладить дипломатические отношения между Исламабадом и Ереваном.

«Рад, что уже идут переговоры по мирному соглашению Азербайджана с Арменией. Пакистан является одной из стран, не установивших дипломатических отношений с Арменией, и это - наш моральный долг. Только после того, как вы подпишите мирное соглашение с Арменией, мы с вашего согласия можем вновь рассмотреть этот вопрос (об установлении дипотношений между Исламабадом и Ереваном – ИФ). Мы и в этом вопросе однозначно поддерживаем Азербайджан», - сказал Шариф в четверг по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Шариф подчеркнул, что Пакистан всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. «Мы всегда однозначно признавали суверенитет Азербайджана над Карабахом. Ваша армия, героически сражаясь, освободила Карабах, восстановила территориальную целостность страны. Пакистан всегда поддерживал Азербайджан. Это был наш братский долг, наша обязанность, и мы выполнили их», - добавил премьер Пакистана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, КАРАБАХ


Похожие новости


Исламабад имеет принципиальную позицию по карабахскому конфликту – посол Исламабад осуждает убийство ребенка в зоне карабахского конфликта в результате армянского обстрела Исламабад выступает за полный вывод армянских военных с оккупированных территорий Азербайджана – премьер Пакистана Баку высоко оценивает позицию Исламабада по карабахскому урегулированию – глава МИД Азербайджана Пакистан рядом с Азербайджаном Пакистан не признает «выборы» в Нагорном Карабахе – сенатский комитет Пакистан продолжит поддерживать Баку по карабахской проблеме - президент Пакистан не признает Армению до вывода ее войск с азербайджанской территории – и.о. спикера Пакистанское общество выступает в поддержку Азербайджана в карабахском вопросе - газета Сенат Пакистана поддержал позицию Азербайджан по Нагорному Карабаху

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az