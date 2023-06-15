Пакистан всегда однозначно признавал суверенитет Азербайджана над Карабахом - Шариф

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил удовлетворение мирными переговорами между Азербайджаном и Арменией, считает, что это в будущем позволит наладить дипломатические отношения между Исламабадом и Ереваном.
«Рад, что уже идут переговоры по мирному соглашению Азербайджана с Арменией. Пакистан является одной из стран, не установивших дипломатических отношений с Арменией, и это - наш моральный долг. Только после того, как вы подпишите мирное соглашение с Арменией, мы с вашего согласия можем вновь рассмотреть этот вопрос (об установлении дипотношений между Исламабадом и Ереваном – ИФ). Мы и в этом вопросе однозначно поддерживаем Азербайджан», - сказал Шариф в четверг по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Шариф подчеркнул, что Пакистан всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. «Мы всегда однозначно признавали суверенитет Азербайджана над Карабахом. Ваша армия, героически сражаясь, освободила Карабах, восстановила территориальную целостность страны. Пакистан всегда поддерживал Азербайджан. Это был наш братский долг, наша обязанность, и мы выполнили их», - добавил премьер Пакистана.
Р.Ахмедов
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