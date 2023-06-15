Airbus обгоняет Boeing по объему поставок самолетов в 2023 году

Американский концерн Boeing в январе-мае поставил 206 пассажирских самолетов, отстав по этому показателю от основного конкурента - Airbus SE.
Европейская аэрокосмическая корпорация поставила 244 лайнера с начала текущего года, пишет CNBC.
При этом обе компании объявили о планах наращивания объемов производства самолетов для удовлетворения спроса, рост которого возобновился на фоне ослабления пандемии COVID-19.
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