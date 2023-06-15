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Транспорт и связь 15.06.2023 23:27

Airbus обгоняет Boeing по объему поставок самолетов в 2023 году

Американский концерн Boeing в январе-мае поставил 206 пассажирских самолетов, отстав по этому показателю от основного конкурента - Airbus SE.

Европейская аэрокосмическая корпорация поставила 244 лайнера с начала текущего года, пишет CNBC.

При этом обе компании объявили о планах наращивания объемов производства самолетов для удовлетворения спроса, рост которого возобновился на фоне ослабления пандемии COVID-19.

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Тэги: BOEING, AIRBUS, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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