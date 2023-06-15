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Дальнее зарубежье 15.06.2023 20:33

Дания и Нидерланды заключили сделку на поставки Украине 14 танков Leopard 2

Дания, Нидерланды и немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG заключили контракт на поставку Украине 14 танков Leopard 2, сообщает в четверг Handelsblatt.

«Украина получит очередные танки Leopard 2 от ее западных партнеров. Handelsblatt узнало из источников в НАТО, что Дания и Нидерланды профинансировали закупки 14 танков, которые поставит Rheinmetall», - отмечает издание.

В сделке также участвовало правительство ФРГ, которое дало разрешение на экспорт этих вооружений.

Ожидается, что первые танки из этой партии доставят в Украину в январе 2024 года, а все остальные танки прибудут в течение 2024 года.

Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Основные два варианта танка - Leopard 2A4 и модернизированный - Leopard 2A5.

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Тэги: ДАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, ТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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