Остин: западные партнеры Украины приняли решение об оказании Киеву новой военной помощи

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что на заседании Контактной группы по обороне Украины несколько стран выступили с новыми обязательствами по оказанию военной помощи Украине.
"Сегодня несколько стран выступили с новыми обязательствами перед Украиной. Канада выделила еще один пакет на 500 миллионов долларов для поддержки Украины, он будет включать в себя более 200 критически важных ракет ПВО, чтобы помочь защитить небо Украины. А Соединенные Штаты, наряду с Великобританией, Данией и Нидерландами, предоставили финансирование для дополнительных критически важных ракет ПВО для Украины", - сообщил Остин на брифинге после заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.
Он проинформировал, что Италия также объявила о транше военной помощи, что включает "важные средства для обороны Украины".
Кроме того, по словам министра, несколько союзников уже начинают думать о поддержке Украины в долгосрочной перспективе.
Как сообщается на сайте правительства Великобритании, министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов в четверг объявили о совместном предоставлении Украине средств противовоздушной обороны. Об этой инициативе было объявлено перед встречей возглавляемой США Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.
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