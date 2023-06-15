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Дальнее зарубежье 15.06.2023 20:55

Милли о наступлении украинских сил: еще слишком рано делать оценки

Наступательная операция украинских сил находится на ранней стадии и еще слишком рано делать какие-либо оценки, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«(…) Как недавно заявил президент Зеленский, украинцы начали наступательную операцию по освобождению своей страны. Они находятся на ранней стадии, и еще слишком рано делать какие-либо окончательные оценки", - сказал Милли на брифинге после заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

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Тэги: МИЛЛИ, УКРАИНА, НАСТУПЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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