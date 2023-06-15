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Регион 15.06.2023 21:44

В Дагестане заявили о необходимости возобновить ж/д сообщение с Баку

Депутат Госдумы РФ Абдулхаким Гаджиев заявил о необходимости возобновления железнодорожного сообщения России с Азербайджаном через Дагестан.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на российские СМИ, по мнению парламентария, такое решение назрело в виду роста туристического потока в Дагестан.

Р.Ахмедов

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Тэги: ДАГЕСТАН, ЖЕЛДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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