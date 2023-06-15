Делегация МАГАТЭ собрала достаточно информации для оценки ситуации на ЗАЭС - Гросси

Команда МАГАТЭ в ходе визита на Запорожскую АЭС собрала достаточное количество информации для оценки ситуации на объекте, заявил в четверг гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
"Мы полагаем, что собрали хороший объем информации для оценки ситуации", - сказал Гросси в видеообращении по итогам визита на ЗАЭС.
Он добавил, что МАГАТЭ продолжит непрерывно наблюдать за ситуацией на станции "с целью предотвращения ядерной катастрофы".
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