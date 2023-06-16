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Макроэкономика 16.06.2023 21:46

Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до 6,1% - минимума с февраля 2022г

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 6,1% в годовом выражении, согласно окончательным данным статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 7% в апреле и сейчас находится на минимальном уровне с февраля 2022 года.

Результат совпал как с предварительно объявленным показателем, так и со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Инфляция в еврозоне продолжает оставаться существенно выше целевого уровня Европейского центрального банка в 2%.

Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс индекс Core CPI) в еврозоне в мае замедлился до 5,3% по сравнению с 5,6% месяцем ранее.

Энергоносители подешевели на 1,8% после роста стоимости на 2,3% в апреле. Повышение цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлилось до 12,5% с 13,5%, на промышленные товары - до 5,8% с 6,2%, на услуги - до 5% с 5,2%.

Потребительские цены в еврозоне в мае не изменились относительно апреля, индекс Core CPI увеличился на 0,2%.

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Тэги: ЕВРОПА, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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