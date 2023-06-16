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ТЭК 16.06.2023 23:16

Индийская Infinite Mining & Energy построит в ОАЭ НПЗ мощностью 10 тыс. б/с

Индийская Infinite Mining & Energy расширит свою деятельность в Объединенных Арабских Эмиратах за счет строительства НПЗ в свободной зоне Hamriyah (HFZA) в Шардже, пишет информационное агентство Emirates.

Новое предприятие будет иметь производственную мощность 10 тыс. баррелей в день, или 3,6 млн баррелей в год.

Для реализации этого проекта Infinite арендует участок земли площадью 200 тыс. кв. футов. В результате строительства складские мощности компании значительно увеличатся для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты в регионе.

Свободная зона Hamriyah составляет 4,6 млн кв. метров, там находятся более 1200 компаний. Территория отличается стратегическим расположением, она объединена с торговым портом.

Infinite начала свою деятельность в Hamriyah в 2018 году.

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Тэги: ОАЭ, ИНДИЯ, НПЗ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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