Индийская Infinite Mining & Energy построит в ОАЭ НПЗ мощностью 10 тыс. б/с

Индийская Infinite Mining & Energy расширит свою деятельность в Объединенных Арабских Эмиратах за счет строительства НПЗ в свободной зоне Hamriyah (HFZA) в Шардже, пишет информационное агентство Emirates.
Новое предприятие будет иметь производственную мощность 10 тыс. баррелей в день, или 3,6 млн баррелей в год.
Для реализации этого проекта Infinite арендует участок земли площадью 200 тыс. кв. футов. В результате строительства складские мощности компании значительно увеличатся для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты в регионе.
Свободная зона Hamriyah составляет 4,6 млн кв. метров, там находятся более 1200 компаний. Территория отличается стратегическим расположением, она объединена с торговым портом.
Infinite начала свою деятельность в Hamriyah в 2018 году.
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