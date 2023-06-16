Правительство Азербайджана ждет профицит сводного бюджета в 2023г на уровне около 1,8 млрд манатов

Правительство Азербайджана профицит сводного бюджета на 2023 год прогнозирует на уровне 1 млрд 790,3 млн манатов, сообщает Минфин.

Минфин указывает, что парламент Азербайджана на заседании в пятницу утвердил поправки в законе «О госбюджете на 2023 год», которые повлияют и на параметры сводного бюджета.

В соответствии с этим, теперь доходы сводного бюджета на 2023 год прогнозируются на уровне 43 млрд 60,1 млн манатов, что на 10 млрд 34,4 млн манатов или на 30,4% больше первоначального.

Расходы сводного бюджета прогнозируются на уровне 41 млрд 269,9 млн манатов, что на 8,7% больше первоначального.

«В результате, сводный бюджет на 2023 год теперь прогнозируется с профицитом на уровне 1 млрд 790,3 млн манатов, хотя первоначально прогнозировался дефицит в 4 млрд 943,6 млн манатов», - отмечает Минфин.

Как сообщалось ранее, согласно поправкам, базовая цена на нефть, заложенная в госбюджете на 2023 год, увеличивается с $50 до $60 за баррель (в январе-апреле 2023 года средняя цена на нефть марки Azeri Light составила $85,8 за баррель). Это обеспечит дополнительные поступления в госбюджет, а также в бюджет Госнефтефонда (ГНФАР).

А.Азизов