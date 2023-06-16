Работа по созданию газового хаба в Турции продолжается на корпоративном уровне - Миллер

"Газпром" вместе с турецкими партнёрами продолжает работу по проекту газового хаба.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах Петербургского международного экономического форума прокомментировал журналистам: "Все предварительные переговоры состоялись. Вы знаете политические результаты выборов. Самое главное - мы сейчас ждём новой кампании с нашими турецкими партнёрами по этим вопросам. Поэтому, собственно говоря, в самое ближайшее время продолжим диалог. Проект предложен и озвучен на самом высоком государственном уровне. В самое ближайшее время на корпоративном уровне продолжим его обсуждение".

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из РФ в Турцию по дну Черного моря, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

ПАО "Газпром" совместно с турецкими партнерами прорабатывает вопрос создания газового хаба в Турции. Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования.