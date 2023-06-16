Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8598 RUR   0.0204 GBR   2.1727 TRY   0.0719

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

ТЭК 16.06.2023 15:38

Работа по созданию газового хаба в Турции продолжается на корпоративном уровне - Миллер

"Газпром" вместе с турецкими партнёрами продолжает работу по проекту газового хаба.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах Петербургского международного экономического форума прокомментировал журналистам: "Все предварительные переговоры состоялись. Вы знаете политические результаты выборов. Самое главное - мы сейчас ждём новой кампании с нашими турецкими партнёрами по этим вопросам. Поэтому, собственно говоря, в самое ближайшее время продолжим диалог. Проект предложен и озвучен на самом высоком государственном уровне. В самое ближайшее время на корпоративном уровне продолжим его обсуждение".

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из РФ в Турцию по дну Черного моря, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

ПАО "Газпром" совместно с турецкими партнерами прорабатывает вопрос создания газового хаба в Турции. Российская сторона представила свою концепцию создания газового хаба, параметры и принципы его функционирования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ТУРЦИЯ, ХАБ


Похожие новости


Газпром и BOTAS опровергли возможность получения Газпромом контроля над ведущей газовой компанией Турции Глава Газпрома в Ашхабаде провел переговоры с президентом Туркменистана Наджаф и Миллер обсудили вопросы сотрудничества между SOCAR и Газпромом Путин: газодобытчики РФ, несмотря на падение добычи в 2022г, получили хорошую прибыль Путин запретил Газпрому покупать газ у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены Миллер обсудил с Эрдоганом газовый хаб и поставки газа Рост поставок газа из РФ в Узбекистан и Казахстан потребует развития газопроводов - Путин Газпром обсудил с премьером Монголии транзитный газопровод в Китай В Siemens выразили готовность устранить неисправности турбин «Северного потока», но ремонт проводить негде Техобслуживание турбины СП1 выявило неисправности, газопровод не заработает без их устранения - Газпром

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az