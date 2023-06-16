КТК за 3-4 года заменит почти 400 км линейной части нефтепровода

Каспийский трубопроводный консорциум в ближайшие 3-4 года проведет работы по замене почти 400 км линейной части нефтепровода, сообщает КТК.
"Это позволит существенно повысить надежность и промышленную безопасность объектов международной нефтетранспортной компании", - подчеркивается в релизе о встрече генерального директора КТК Николая Горбаня с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым на полях ПМЭФ-2023.
В сообщении отмечается, что с начала года по 16 июня консорциум транспортировал 29,5 млн тонн нефти, погрузив их на 272 танкера. В 2022 году на экспорт отправлено 58,7 млн тонн нефти, прогноз на текущий год - около 61 млн тонн.
Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана.
Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
Гасанов приказал военным быть готовыми к пресечению любых провокаций
МИД Азербайджана считает абсурдным заявление Пашиняна о причинах инцидента на ППП «Лачин» 15 июня
Алиев посетил посольство Италии, оставил запись в траурной книге в память о Берлускони
МВД Азербайджана в январе-мае изъяло наркотических средств на $92,68 млн
Борис Джонсон будет работать в газете Daily Mail
Армения совершила военную провокацию на суверенной территории Азербайджана - Генпрокуратура Азербайджана
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Саакашвили заявил о намерении вернуться и в грузинскую, и в украинскую политику
В НАТО обсудили угрозы в ядерной сфере - Столтенберг
Столтенберг заверил, что не добивается продления срока его полномочий
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Yelo Bank предлагает до 11.5% прирост вашим деньгам!
Бакинская высшая школы нефти совместно с Университетом Дьюка провели выпускной день
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС