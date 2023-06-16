Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8598 RUR   0.0204 GBR   2.1727 TRY   0.0719

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

ТЭК 16.06.2023 16:03

КТК за 3-4 года заменит почти 400 км линейной части нефтепровода

Каспийский трубопроводный консорциум в ближайшие 3-4 года проведет работы по замене почти 400 км линейной части нефтепровода, сообщает КТК.

"Это позволит существенно повысить надежность и промышленную безопасность объектов международной нефтетранспортной компании", - подчеркивается в релизе о встрече генерального директора КТК Николая Горбаня с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым на полях ПМЭФ-2023.

В сообщении отмечается, что с начала года по 16 июня консорциум транспортировал 29,5 млн тонн нефти, погрузив их на 272 танкера. В 2022 году на экспорт отправлено 58,7 млн тонн нефти, прогноз на текущий год - около 61 млн тонн.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КТК, РЕМОНТ


Похожие новости


Казахстан заинтересован в транзите российского газа в Узбекистан - глава Минэнерго Президент Казахстана примет участие в Параде Победы в Москве Казахстан нарастил поставки нефти в обход России в шесть раз в январе - марте Казахстан, Туркменистан и РФ создадут единого логистического оператора на восточном маршруте коридора "Север-Юг" Россия готова продавать газ Казахстану по цене гораздо ниже, чем Белоруссии Лавров заявил о подвижках в обсуждении проекта газового союза РФ, Узбекистана и Казахстана Спецслужбы Казахстана и РФ задержали 13 криминальных лидеров, орудовавших в Байконуре В Казахстане ожидают визита Путина в 2023 году Правительство РФ одобрило продление с Казахстаном на 10 лет соглашения о транзите в КНР до 10 млн т нефти в год Рост поставок газа из РФ в Узбекистан и Казахстан потребует развития газопроводов - Путин

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az