КТК за 3-4 года заменит почти 400 км линейной части нефтепровода

Каспийский трубопроводный консорциум в ближайшие 3-4 года проведет работы по замене почти 400 км линейной части нефтепровода, сообщает КТК.

"Это позволит существенно повысить надежность и промышленную безопасность объектов международной нефтетранспортной компании", - подчеркивается в релизе о встрече генерального директора КТК Николая Горбаня с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым на полях ПМЭФ-2023.

В сообщении отмечается, что с начала года по 16 июня консорциум транспортировал 29,5 млн тонн нефти, погрузив их на 272 танкера. В 2022 году на экспорт отправлено 58,7 млн тонн нефти, прогноз на текущий год - около 61 млн тонн.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.