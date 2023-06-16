Гасанов приказал военным быть готовыми к пресечению любых провокаций

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу провел заседание коллегии военного ведомства по итогам первого полугодия 2023 года, сообщили в Минобороны Азербайджана.
Там отметили, что Гасанов подчеркнул положительные результаты реформ в области армейского строительства, в частности в вопросе развития азербайджанской армии по модели Вооруженных сил (ВС) Турции.
"В ходе заседания была проанализирована оперативная обстановка на условной границе с Арменией и в Карабахском экономическом районе Азербайджана", - говорится также в сообщении.
В нем отмечается, что министр обороны Азербайджана приказал военным и в дальнейшем принимать необходимые меры для пресечения интенсивного обстрела азербайджанских позиций со стороны ВС Армении и армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ), незаконных военных перевозок и попыток возведения долговременных фортификационных сооружений на территории Карабахского экономического района, вести постоянное наблюдение за деятельностью противоположной стороны и всегда быть готовыми к пресечению любых провокаций.
P.Керимов
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