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Оборона 16.06.2023 15:51

Гасанов приказал военным быть готовыми к пресечению любых провокаций

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу провел заседание коллегии военного ведомства по итогам первого полугодия 2023 года, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Там отметили, что Гасанов подчеркнул положительные результаты реформ в области армейского строительства, в частности в вопросе развития азербайджанской армии по модели Вооруженных сил (ВС) Турции.

"В ходе заседания была проанализирована оперативная обстановка на условной границе с Арменией и в Карабахском экономическом районе Азербайджана", - говорится также в сообщении.

В нем отмечается, что министр обороны Азербайджана приказал военным и в дальнейшем принимать необходимые меры для пресечения интенсивного обстрела азербайджанских позиций со стороны ВС Армении и армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ), незаконных военных перевозок и попыток возведения долговременных фортификационных сооружений на территории Карабахского экономического района, вести постоянное наблюдение за деятельностью противоположной стороны и всегда быть готовыми к пресечению любых провокаций.

P.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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