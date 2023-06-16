Азербайджан в конце 2023г осуществит первый платеж в рамках увеличения подписного капитала ЧБТР – Минфин

Азербайджан в конце 2023 года осуществит первую оплату в рамках увеличения подписного капитала Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), сообщает Минфин.

В информации ведомства отмечается, что министр финансов Азербайджана Самир Шарифов 16 июня провел в Баку встречу с делегацией по главе с президентом ЧБТР Сархатом Коксалом.

«На встрече обсуждались перспективы сотрудничества Азербайджана и ЧБТР, подготовка к годовому заседанию Совета руководителей банка в июле, участие Азербайджана в повышении капитала банка, расширение участия ЧБТР в финансировании проектов в Азербайджане и др. вопросы», - подчеркивается в информации.

Согласно решению акционеров банка, Азербайджану в рамках повышения подписного капитала было предложено 36,68 тыс. акций на 41,032 млн евро, из которых 12,31 млн евро страна должна выплатить равными траншами в течение 8 лет. «Первая оплата будет проведена до конца 2023 года», - отмечает Минфин.

Как сообщалось ранее, Совет управляющих ЧБТР осенью 2021 года принял решение об увеличении подписного (subscribed) капитала банка до 3,1 млрд евро с текущих 2,29 млрд евро. Таким образом, подписной капитал банка увеличится на 35,4%. Процесс подписки завершился осенью 2022 года. Акционеры банка будут иметь возможность оплатить повышение подписного капитала 8 траншами в 2023-2030гг.

В результате новой подписки, ЧБТР получит дополнительный капитал на сумму 244,96 млн евро, а его оплаченный капитал (paid-in) достигнет 931,51 млн евро (уставный капитал банка равен 3,45 млрд евро).

Нынешнее увеличение подписного капитала является частью стратегии банка на 2021-2030гг и направлено на содействие экономическому развитию и региональному сотрудничеству стран-членов, укреплению способности ЧБТР реагировать на кризисные ситуации.

В последний раз капитал ЧБТР увеличивался в 2018 году.

ЧБТР основан в январе 1997 года для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна и укрепления регионального сотрудничества. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 5%.

За период сотрудничества ЧБТР выделил свыше 520 млн евро на финансирование проектов в частном секторе Азербайджана.

А.Азизов