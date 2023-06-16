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Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

ТЭК 16.06.2023 15:57

Цены на нефть слабо меняются

Цены на нефть эталонных марок почти не меняются днем в пятницу.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:52 составляет $75,7 за баррель, что на $0,03 (0,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени не изменилась и составляет $70,62 за баррель.

Трейдеров по-прежнему беспокоит глобальная экономическая неопределенность, а слабые статданные из КНР и дальнейшее повышение процентных ставок центробанками делает перспективы рынка менее ясными, отмечает Trading Economics.

Аналитики UBS, также сославшись на слабую майскую статистику, ухудшили прогноз роста ВВП Китая в 2023 году до 5,2% с ранее ожидавшихся 5,7%. "Импульс роста во втором квартале выглядит намного слабее, чем мы ожидали ранее", - заявил главный экономист банка по азиатской стране Ван Тао.

Между тем Европейский центральный банк на этой неделе повысил ключевые ставки на 25 базисных пунктов, а руководство Федеральной резервной системы США сигнализировало о вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в текущем году.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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