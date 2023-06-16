Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8598 RUR   0.0204 GBR   2.1727 TRY   0.0719

Цена на нефть

15.06 $/bbl +/- WTI 70.62 +2.35 Brent 75.67 +2.47

Это интересно 16.06.2023 16:01

Борис Джонсон будет работать в газете Daily Mail

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начнет работать в газете Daily Mail, сообщает телеканал Sky News.

По его данным, Джонсон будет вести еженедельную колонку.

Daily Mail в пятницу намекнула на то, что у нее действительно будет интересный новый автор: издание опубликовало на своей главной странице сообщение о том, что начиная с субботы в редакции будет работать "новый эрудированный обозреватель", статьи которого "будут обязательны к прочтению в Вестминстере".

Джонсон занимал пост премьера с 2019 по 2022 год, до этого занимал пост главы МИД Великобритании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, РАБОТА


Похожие новости


Экс-премьер Британии Блэр не исключает возвращения в политику Британский экс-премьер Тони Блэр приедет в Китай на празднование 70-летия окончания Второй мировой войны Тони Блэр покинет пост спецпредставителя «квартета» по Ближнему Востоку - газета Тони Блэр будет консультировать правительство Сербии Запад должен устранить противоречия с Россией ради совместной борьбы с радикальным исламом, полагает Тони Блэр Маргарет Тэтчер провела Рождество в больнице

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az