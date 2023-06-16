США и Иран близки к соглашению об освобождении задержанных американцев

США и Иран близки к достижению соглашения об освобождении задержанных в Тегеране американцев, передает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на выступающего посредником на переговорах главу МИД Омана.

"Иран и Соединенные Штаты близки к заключению соглашения об освобождении американцев, удерживаемых в Тегеране", - приводит агентство слова министра иностранных дел Омана Саида Бадра Аль-Бусаиди.

Агентство отмечает, что вопрос с задержанными американцами является одним из камней преткновения в ходе переговоров вокруг возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Маловероятно, что администрация Байдена придет к соглашению по СВПД с Ираном, не добившись освобождения американцев", - передает ЭФЭ.

Речь идет о нескольких гражданах США, которых в Тегеране обвинили в шпионаже. В США добиваются их освобождения, поскольку считают, что их удерживают под стражей безосновательно.

На минувшей неделе в Тегеране подтвердили, что ведут переговоры с американской стороной при посредничестве Омана.