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Макроэкономика 16.06.2023 16:08

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-мае сократилось почти на 10%

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в январе-мае 2023 года составило $9 млрд 275 млн 591,36 тыс., что на 9,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно данным ГТК, за январь-май внешнеторговый оборот Азербайджана составил $22 млрд 953 млн 73,98 тыс. (рост на 11,7% по сравнению с январем-маем 2022г - ИФ). При этом экспорт составил $16 млрд 114 млн 332,67 тыс. (рост на 4,5%), импорт - $6 млрд 838 млн 741,31 тыс. (рост на 33,2%).

В структуре экспорта основной объем пришелся на продукцию нефтегазового сектора (90,9%).

В структуре импорта на продовольственную продукцию пришлось 13,48%, табак и табачную продукцию - 0,66%, фармацевтическую продукцию – 4,22%, удобрения - 0,45%, пластмассы и изделия из них – 3,14%, древесину и продукцию из нее - 2,45%, одежду и аксессуары для одежды – 2,03%, черные металлы и изделия из них – 5,79%, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование и запчасти к ним – 17,75%, транспортные средства и запчасти – 15,69%, мебель - 0,82%, прочее - 33,52%.

Во внешнеторговых операциях было задействовано 7 770 государственных и частных предприятий, 29 595 физических лиц.

В отчетный период Азербайджан осуществлял торговые операции с 185 странами.

Основные операции при экспорте Азербайджан проводил с Италией (46,04% от общего экспорта), Турцией (16,17%), Грецией (4,3%), Испанией (4,05%), Израилем (3,94%), Индией (3,8%), Россией (2,92%), Чехией (2,37%), Германией (2,3%), Грузией (2,23%).

Основные операции при импорте Азербайджан проводил с Россией (19,29%), Китаем (14,68%), Турцией (14,1%), Германией (5,97%), Туркменистаном (5,18%), Францией (3,88%), Ираном (3%), США (2,76%), Италией (2,61%) и Японией (2,35%).

Положительное сальдо Азербайджана во внешней торговле в 2022 году составило $23 млрд 606 млн 771,14 тыс. (+ 2,2 раза от показателя 2021 года).

Х.Насирзаде

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Тэги: ТОРГОВЛЯ, САЛЬДО


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